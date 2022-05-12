Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor

Pekin'deki Çin-Japonya Dostluk Hastanesinden araştırmacılar, sonuçlarını "The Lancet Respiratory Medicine" dergisinde yayımladıkları araştırmada, virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Jin Yin-tan Hastanesinde, tedavi olan 1119 hastanın sağlık durumunu, taburcu edilmelerini izleyen 6 ay, 1 yıl ve 2 yıllık sürelerde izledi.

Araştırmacılar, hastaların yüzde 55'inde iki yıl sonra, nefes darlığı, yorgunluk, kas zayıflığı, uyku düzensizliği, egzersiz kapasitesinde azalma ve psikolojik rahatsızlıklar gibi hastalığın yol açtığı etkilerden en az birinin görüldüğünü tespit etti.

Kovid-19'u uzun dönemli etkilerine dair ender çalışmalardan bir olan araştırmada iki yılın ardından hastaların yüzde 14'ünde nefes darlığı, yüzde 12'sinde anksiyete ve depresyon, yüzde 8'inde yürüyüş kapasitesinin azalması gibi etkilere rastlandı.

Hastalık öncesi bir işte çalışan hastaların yüzde 89'u işine dönebilirken hastaların sağlık durumundan kaynaklı yaşam kalitesinin iki yıl sonra dahi hastalık öncesine kıyasla azaldığı gözlendi.

Kovid-19'un ilk ortaya çıkışından bu yana yaklaşık 2,5 yıl geçtiği için hastalığın uzun dönemli etkilerini ele almak için henüz elde yeterli veri bulunmadığına dikkat çeken araştırmacılar, hastalığın sonuçlarının üzerine çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.