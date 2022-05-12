MSB'den havan saldırısı sonrası açıklama: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.
Karkamış'a havan saldırısı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları çerçevesinde belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız