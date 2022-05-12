Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kınıklı ve Gözler Mahallesi'nde yılın ilk orman yangını meydana geldi. Pamukkale ilçesinde bulunan ormanlık alan içindeki Tavas yolunda meydana gelen yangını fark eden spor yapan Mehmet Bülent Özdemir, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 dönümlük alandaki örtü yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kentin birçok noktasından gözüken dumanlar ise panik oluşturdu. Yangını ihbar eden Mehmet Bülent Özdemir, "Ormanda yürürken birden ateşi gördüm. Hemen acil 112'yi aradım yerini bildirdim ama ben aşağıda yürüyordum. Arkadaşlar daha sonra yukarı doğru yöneldiler. Bende yardım etmek için buraya yöneldim. Şükür yangın kontrol altına alındı bir şey yok arkadaşlarda çalıştı" dedi.

İlçede yine aynı saatlerde Gözler Mahallesi'nde meydana gelen örtü yangını ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangınlarının çıkış nedeni hakkında ekipler çalışma başlattı.