Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz

Sektör görüşmelerini tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
Sektör görüşmelerini tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
2021'de en çok bebek bu illerde dünyaya geldi
2021'de en çok bebek bu illerde dünyaya geldi
Ataması açıklandı, O programlarına devam etti
Ataması açıklandı, O programlarına devam etti
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
İtiraz kabul edildi, Metin Gürcan yeniden tutuklanacak
İtiraz kabul edildi, Metin Gürcan yeniden tutuklanacak
Bakan Nebati: Gıda fiyatlarında cesur adımlar için mutabık kaldık
Bakan Nebati: Gıda fiyatlarında cesur adımlar için mutabık kaldık
TÜİK araştırdı: Gelir eşitsizliğinin en çok ve en az olduğu iller
TÜİK araştırdı: Gelir eşitsizliğinin en çok ve en az olduğu iller
HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme
HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme
Yargıtay Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı...Hapse girecek
Yargıtay Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı...Hapse girecek
Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillere çağrı: İstanbul İl Başkanlığına doğru yola çıkın!
Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillere çağrı: İstanbul İl Başkanlığına doğru yola çıkın!
'Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez'
'Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez'
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
71 ilde 'mahsul' operasyonu
71 ilde 'mahsul' operasyonu
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
Ana sayfaHaberler Magazin

Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin şu anda 150'den fazla ülkede izlendiğini, dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 21:44
Yazdır
Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz

Bakan Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen 7. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarda arzu edilen hedefe ulaşılması için uzun süreli plan yapılmasının yanında aynı zamanda istikrarlı bir şekilde bu çalışmaların arkasında durulmasının gerektiğini dile getirdi.

7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan kurmaca ve belgesel kategorisinde 1368 başvuru alınmasının ne kadar doğru bir yol izlendiğini gösterdiğini belirten Ersoy, katkılarından dolayı üniversitenin mütevelli heyetine teşekkür etti. Bugün dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerin ilgisini çeken sanat organizasyonlarının arkasında sadece kamu desteğinin değil sivil oluşumların da ciddi katkılarının yer aldığına dikkati çeken Ersoy, Vakıflar Haftası içerisinde olduklarını, bu çerçevede mütevelli heyetinin bu desteğinin de vakıf kültürünün yaşatılmasına örnek teşkil eden bir yanı olduğunu kaydetti.

Sanatın, özelde ise sinemanın yaşamı iyileştiren bir yanı bulunduğunu, sinema sektörünün daha da güçlenmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, bu gayreti her geçen yıl artırarak sürdüreceklerini belirtti.

- Yerli film üretim sayısı 17 kat arttı

2019 yılında Sinema Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördüklerini, ülkeyi film üretim merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla bu kanunda önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Sadece son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 200'e gelmiş durumda. 280 milyona yakın bir destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi, film ihraç eden ülke Türkiye'dir. Sinema alanında yaşanan tüm bu olumlu gelişmeler ve bugün Gaziantep'te şahit olduğumuz bu heyecan ülkemizdeki sinema potansiyelinin gücünü göstermektedir. Artık yapmamız gereken ise bu potansiyeli en doğru ve en etkin bir şekilde yönetmektir."

Çağın en etkin güçlerinden birinin de başta sinema olmak üzere sanat olduğunu, sanatın evrenselliğinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Ersoy, "Ülkeler gelişmişliğinin göstergesi olarak sadece sahip oldukları ekonomik, teknolojik, siyasal imkanlarla değil sanatsal üretimleriyle de değerlendirilmektedir. Bu farkındalıkla hareket ettiğimiz içindir ki ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Yarışmacıları, jüri üyelerini kutlayan Bakan Ersoy, festivalde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Etkinliğe, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Fazıl Say, babasının cenaze töreninde piyano çaldı
Fazıl Say, babasının cenaze töreninde piyano çaldı
Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi
Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi
Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
Gülben Ergen: Şampiyonluğunuz beni devirdi
Gülben Ergen: Şampiyonluğunuz beni devirdi
Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti
Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Bu Habere Tepkiniz

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
Yeni müşterilere özel

Yeni müşterilere özel

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faizli-5000tl-marka_adv1822
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek
Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün yerine yenisi yürürlüğe girene kadar iptal edilmiş hükmün uygulanamayacağını belirterek, zabıta memurunun görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.
Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, 'Hitit Çivi Yazısı' atölye çalışmasıyla tarih meraklılarını çağlar öncesi dönemlere yolculuğa çıkarttı. Kendi isimlerini 3500 yıllık Hitit çivi yazısını kullanarak kil tabletlere yazan katılımcılar, Arkeopark'ta doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. 