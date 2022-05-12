Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz

Bakan Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen 7. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarda arzu edilen hedefe ulaşılması için uzun süreli plan yapılmasının yanında aynı zamanda istikrarlı bir şekilde bu çalışmaların arkasında durulmasının gerektiğini dile getirdi.

7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan kurmaca ve belgesel kategorisinde 1368 başvuru alınmasının ne kadar doğru bir yol izlendiğini gösterdiğini belirten Ersoy, katkılarından dolayı üniversitenin mütevelli heyetine teşekkür etti. Bugün dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerin ilgisini çeken sanat organizasyonlarının arkasında sadece kamu desteğinin değil sivil oluşumların da ciddi katkılarının yer aldığına dikkati çeken Ersoy, Vakıflar Haftası içerisinde olduklarını, bu çerçevede mütevelli heyetinin bu desteğinin de vakıf kültürünün yaşatılmasına örnek teşkil eden bir yanı olduğunu kaydetti.

Sanatın, özelde ise sinemanın yaşamı iyileştiren bir yanı bulunduğunu, sinema sektörünün daha da güçlenmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, bu gayreti her geçen yıl artırarak sürdüreceklerini belirtti.

- Yerli film üretim sayısı 17 kat arttı

2019 yılında Sinema Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördüklerini, ülkeyi film üretim merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla bu kanunda önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Sadece son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 200'e gelmiş durumda. 280 milyona yakın bir destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi, film ihraç eden ülke Türkiye'dir. Sinema alanında yaşanan tüm bu olumlu gelişmeler ve bugün Gaziantep'te şahit olduğumuz bu heyecan ülkemizdeki sinema potansiyelinin gücünü göstermektedir. Artık yapmamız gereken ise bu potansiyeli en doğru ve en etkin bir şekilde yönetmektir."

Çağın en etkin güçlerinden birinin de başta sinema olmak üzere sanat olduğunu, sanatın evrenselliğinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Ersoy, "Ülkeler gelişmişliğinin göstergesi olarak sadece sahip oldukları ekonomik, teknolojik, siyasal imkanlarla değil sanatsal üretimleriyle de değerlendirilmektedir. Bu farkındalıkla hareket ettiğimiz içindir ki ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Yarışmacıları, jüri üyelerini kutlayan Bakan Ersoy, festivalde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Etkinliğe, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.