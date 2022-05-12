Bakan Koca'dan milletvekillerine 'şiddet yasası' teşekkürü

Toplumsal şiddetle mücadele için önemli bir adım daha atıldı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran düzenleme Meclis'ten geçti.

Bakan Koca Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifinin kabulü sebebiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Meclisten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak" ifadeleriyle müjdeyi verdi.

Bakan Koca, sözlerine teşekkürle devam etti:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis'te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum."