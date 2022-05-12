Twitter iki üst yöneticiyi işten çıkardı, işe alımları durdurdu

CEO Parag Agrawal, personele gönderdiği bir e-postada, tüketici ürünleri lideri Kayvon Beykpour ve gelir ürünü başkanı Bruce Falck'ın işten çıkarılması da dahil olmak üzere şirket içinde bir dizi büyük değişiklik duyurdu.

İşe alımlar durduruldu

Sosyal medya paltformu Twitter, şu anda herhangi bir işten çıkarma planlamıyor olsa da, çoğu alanda işe alımları durduruyor ve harcamalarını geri çekiyor.

Şirket, Elon Musk'ın bu sonbaharda sona erecek 44 milyar dolarlık satın alma işlemine hazırlanırken Twitter'da garip ve huzursuz bir an yaşanıyor. Agrawal'ın bu değişiklikleri neden şimdi yaptığı veya Musk'ın satın alınmasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu tam olarak belli değil.

Twitter'ın yeni ürün müdürü, Kasım ayında katılan eski Facebook direktörü Jay Sullivan. Şirket şimdi Falck'ın yerini alacak yeni bir gelir başkanı ürünü arayışına başlıyor.