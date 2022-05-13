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13 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

13 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 00:02
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13 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığındaki olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/08.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Habib Baba esnafına ziyarette bulunacak, temel atma ve anahtar teslim töreni ile kitap fuarı açılışına katılacak, gençlerle buluşacak, Büyükşehir Belediyesini ve Gezköy 1013 Sosyal Konut Alanı'nı ziyaret edecek.

(Erzurum/11.00-18.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Medya Ödülleri törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'ne katılacak.

KAPAT [X]

(Bursa/14.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman kent merkezinde ve Mersin'in Mut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Karaman/15.30/Mersin/17.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, VitrA Karo Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Gölpazarı Tanıtma ve Kültür Derneği Hıdırellez Etkinliği'ne katılacak.

(Bilecik/10.30/11.00/13.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VitrA Karo Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - Bilişim Vadisi Kimya Teknoloji Merkezi İmza Töreni'ne katılacak.

(Bilecik/11.00/Kocaeli/15.00)

4- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Çiftçiler Günü Zirvesi'ne, İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'ne, Yerli ve Milli Sebze Fide ve Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Töreni'ne iştirak edecek, kanola tarlasında incelemelerde bulunacak, Villa FE Organik Tarım ve Sera İşletmesi'nde çiftçilerle sohbet edecek, topraksız tarım çilek serasını, Çatalca Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP Çatalca ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Bursa/14.00/İstanbul/17.00-20.15)

5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile görüşecek, Türkiye-İspanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2. Dönem Toplantısı ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

(Madrid)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nda engellilerle buluşacak ve basın açıklamasında bulunacak.

(Rize/10.00/11.00)

7- TÜİK, mart ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde Schleswig-Hostein eyaletinin Wangels beldesinde devam ediyor.

(Wangels)

3- ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde ABD-ASEAN Özel Zirvesi kapsamında ASEAN liderleri Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

(Washington)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Valiliği ziyaret edecek, Anadolu Üniversitesi Senato Toplantısı'na ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 40. Yıl Etkinlikleri Açılış Paneli'ne katılacak, Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerini ziyaretinin ardından öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Eskişehir/09.00-20.30)

2- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 8. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anılacak.

(Manisa/16.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kasapoğlu, gençler ve sporcuların da bulunduğu heyet ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

- Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na yönelik bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

2- Uluslararası Boks Birliği Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıkacak.

(İstanbul/18.00)

3- Uluslararası Boks Birliğinin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak.

(İstanbul/09.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.30)

5- TFF 3. Lig'de play-off yarı final ilk maçları tamamlanacak.

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