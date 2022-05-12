ABB Meclisi mayıs ayı ilk oturumunda söz vermeme tartışması

ABB Meclisi, Büyükşehir Belediye Konferans Salonu'nda ertelenen mayıs ayı ilk oturumunu gerçekleştirmek için Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Geçen ayın toplantı tutanak özetini okuyarak oturumu açan Yavaş, gündemdeki maddeleri ve soru önergelerini oylamaya sundu.

Meclis gündemine sunduğu soru önergesinin müzakereye açılmasını isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Yavaş'tan söz istedi.

Yavaş, söz konusu önergede yer alan ifadelerle bazı kişilerin haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ederek Köse'nin talebini reddetti. Bunun üzerine Köse ile Yavaş arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

- Gündem dışı söz vermeme tartışması

Gündemdeki maddelerin oylamasını tamamlayan Yavaş, gündem dışı söz talebinde bulunanların meclisin diğer oturumunda konuşmalarını istedi.

Başkan Yavaş'ın gündem dışı söz taleplerine ilişkin ifadelerini eleştiren ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, yerinden kalkarak uygulamaya tepki gösterdi.

Ünal'a yönelik "Birinci ihtarım otur yerine. Sana ikinci ihtarım zabıtaya attıracağım." ifadelerini kullanan Yavaş'a tepki gösteren AK Partili üyeler arasında yaşanan tartışma sırasında ABB zabıta görevlileri, meclis salonuna girdi.

Bu sırada Yavaş, zabıta görevlilerine "Çıkın, ben çağırmadan gelmeyin." talimatını verdi. AK Partili meclis üyelerinin yerinden kalkarak zabıtaların içeriye girmesine tepki göstermesinin ardından Yavaş, gündem dışı söz vermemesine ilişkin, meclis yönetmeliğini gerekçe göstererek, yetkisini kullandığını belirtti.

Tartışmaların büyümesinin ardından Yavaş, oturuma ara verdi. Oturumun tekrar başlamasının ardından Yavaş, geçen ay yapılan oturumda kendisi hakkında öne sürülen iddialara yönelik bir açıklama metni okumaya başladı.

Meclise sonradan giren AK Partili üyeler, Yavaş'ın gündem dışı söz taleplerini reddetmesinin ardından gündem dışı açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek Yavaş'ın konuşmasını masalara vurarak protesto etti.

Yavaş'ın konuşması devam ederken bazı AK Partili meclis üyeleri ile İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Açıklamasını tamamlayan Yavaş, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve arkadaşlarının gündem dışı söz taleplerinin reddederek meclis oturumunu kapattı.

- "Haksız ve hukuksuz olduğu için itiraz ettik"

AA muhabirine, mecliste yaşanan gündem dışı söz vermeme tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, son 6 ayda mecliste yapılan oturumlara kendisinin başkanlık yaptığını anımsattı.

Yavaş'ın bugün özellikle kendisinin gelmek istediğine dikkati çeken Ünal, " Tabii ki gelebilir ve hakkıdır. Ancak bugün belli ki kavga etmeye gelmiş. Çünkü ne gündem içinde ne de gündem dışı olarak bizim verdiğimiz taleplerimizi değerlendirmeden kendisi konuşmayı arzu etti. Tabii ki burada haksız ve hukuksuz olduğu için itiraz ettik. Bu itirazımızı, birinci ihtar ve ikinci ihtar diyerek bana yönelik tehditvari şekilde yani 'ben seni salondan attırmak istiyorum.' çalışmayla bitirmek arzusundaydı." diye konuştu.

- "Kabul etmemiz mümkün değil"

Zabıta görevlilerinin meclis salonuna girdiğini anımsatan Ünal, Yavaş'ın yaptığı eylemin hukuk dışı olduğunu ifade etti.

Yavaş'ın ABB Meclisini hukuksuz bir şekilde yönettiğini dile getiren Fatih Ünal, "Meclisi tamamen antidemokratik bir şekilde oligarşik, tek adamcılık olarak kimsenin konuşmasına müsaade etmeden yönetmek arzusundaydı. Biz bugün belediyemizdeki çalışmaları, eksikleri söylemek için gündem dışı söz talebinde bulunmuştuk ama bunlara bile tahammül edemedi." şeklinde konuştu.