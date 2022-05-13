Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre;

Alınan kararlar ışığında bir dizi adım atılacak ve nefes aldıran destekler sunulacak. İşte ekonomide önemli hareketlilik sağlayacak son dakika gelişmesinin detayları

Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Buna göre, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.

1 MİLYON İŞLETMENİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

KDV ÖDEME KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRİLDİ

KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçirildi.

Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir İdaresi KDV önceki gün yayınladığı tebliğle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi.

TEŞVİK BELGESİ ZORUNLULUĞU VAR

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor.

Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen süre içinde yapılması, yatırım tutarının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsıyor.

Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsıyor.

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULUR

Diğer yandan inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilir. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir.

Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5'ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir.