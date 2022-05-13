Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in asgari ücretle ilgili "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor" açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu. Çelik, konuşmasında "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerini kullandı.