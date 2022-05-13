Gümüşte yükseliş devam edecek mi ?

Gümüşte 26.13 dolar seviyesinde karşılaşılan direnç sonrası başlayan düşüş 21.27 desteğine kadar devam etti. 21.27 seviyesinden alınan destekle de toparlanmalar görülüyor. Analistlere göre, toparlanmanın devamında 22.10 ve 22.76 direnç olarak izlenebilir. 21.27 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve altı fiyatlamada ise 20.60 ve 19.46 doların destek oluşturabileceği uyarısı yapılıyor.

Ancak analistler, ons gümüşte 21 dolarda güçlü bir destek bölgesi oluştuğunu söylüyor. Ons gümüş toparlanma girişiminde bulunduğunda öncelikle 22 dolar bölgesinde kurulu olan kuvvetli direnç bariyerini kırması gerekiyor. Değerli metalin 22 dolar ile 22.40 dolar aralığındaki satışla karşılaşma olasılığı görmekle birlikte uzmanlar, metalin 22.40 doları yukarı yönde kırarsa hızlı kazanımlar gösterebileceğini düşünüyor. Böylelikle fiyatların ons başına 23 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Altın/gümüş rasyosu 85'e tırmandı

Bu arada Altın/gümüş oranı 85 üzerinde konumlanırken ekonomide işlerin yolunda gitmediğinin sinyalini veriyor. Bu orana bakıldığında ons gümüşün piyasada olması gereken seviyenin çok altında ucuz konumlandığı görülüyor.

Yatırımcı girişi altından daha az olduğu için bu yılın ilk çeyreğinde gümüş fiyatları çok az artış gösterebildi. Güçlü tüketici elektroniği talebine rağmen, Çin'in imalat sektörlerinin karantina sırasındaki zayıflaması gümüşe olan tüketim talebi için risk oluşturuyor. Bununla birlikte, fotovoltaik talebin yanı sıra elektrikli araç (EV) sektöründen gelen talep, daha temiz enerjiye olan geçiş sürecinde devam ediyor.

Dolar Endeksi gevşerse gümüşe alım gelir

Ons gümüşün avantajı olarak yorumlanabilecek bir olgu da ABD Dolar endeksinin bazı uzmanlara göre zirveye yakın olması ve olası gevşemelerde gümüşün cazibesinin artacak olması. ABD Dolar endeksi değerli metaller ile ters yönde hareket ediyor ve değerli metal fiyatlarını baskılıyor.