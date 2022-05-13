Merkez Bankası Kanununda dikkat çeken 'haciz' değişikliği
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesi Resmi Gazete'de yapılan açıklama ile güncellendi. Buna göre banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 09:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yabancı merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili önemli düzenleme yaptı. Merkez Bankası'nın esas mukavelesindeki 40. maddeye eklenen bente göre TCMB nezdinde yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varLıklar haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve Haciz konulamayacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız