BİLSEM sonuçları açıklandı
Bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme testlerinin 19 Mart-8 Mayıs 2022'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Öğrencilerin, ön değerlendirme uygulama sonuçları ile taban puanlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet sayfasından ulaşabileceği bildirildi.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin 3 Haziran 2022'den itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekleri kaydedilen açıklamada bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacağı belirtildi.
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