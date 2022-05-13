Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Salar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Er Oktay Salar için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 11:23
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hudut karakolumuza yapılan kalleş saldırıda şehit düşen kahraman askerimiz Oktay Salar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız