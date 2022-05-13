Memur-Sen'den 'Soma faciası'na ilişkin açıklama

'Üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen tazminat davalarının sonuçlandırılmamış olması ve ailelerin bir kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez'

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Soma'da 301 işçinin can verdiği maden faciasının üzerinden 8 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Faciada kaybedilen emekçilerin acısının hafızalardaki tazeliğini hala koruduğu belirtilen açıklamada, "Başta Soma olmak üzere, Zonguldak, Ermenek ve Siirt maden kazaları ile iş kazalarında vefat eden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ülkemizin, emekçilerimizin ve ailelerimizin bir daha böylesi elim acıları yaşamamasını temenni ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatı ahlak, vicdan veya merhamet kadar yasalar da düzenler. Soma faciasından sonra madencilik alanında yapılan yasal düzenlemeleri olumlu buluyoruz. Bununla birlikte yasalar uygulandıkları ölçüde sonuç verir. Bu çerçevede denetimlerde iş verenden önce insan sağlığının ve can güvenliğinin temel alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Önce insan demeliyiz. Memur-Sen olarak şunu da vurgulamak isteriz, Soma'da şehit verdiğimiz emekçilerin ailelerinden bir kısmının hala tazminat alamadığına ilişkin iddialar medyaya yansımıştır. Üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen tazminat davalarının sonuçlandırılmamış olması ve ailelerin bir kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez. Gerekçesi ne olursa olsun, bu davaların bir an önce sonuçlandırılmasını ve ailelerin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz."