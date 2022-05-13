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'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mayıs 2022 13:02
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Zekeriya ELTİMUR

Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında ziyaretler, paneller, konferanslar düzenleyeceklerini belirtti.

"2021 yılı bütçesinde 21 milyarlık bir açıkla kapattık"

Kurumsal büyüklükten bahsetmek istediğini dile getiren Ceylan, "2021 yılında 633 milyarlık bir gelir elde ettik. 654 milyarlık da bir gider gerçekleştirdik. 2021 yılı bütçesinde 21 milyarlık bir açıkla kapattık. Gelirlerin giderleri karşılama oranı, sosyal güvenlik tarihinde en üst noktaya çıktı. Yüzde 97'lere kadar ulaştı gelirlerin giderleri karşılama oranı" diye konuştu.


- "Sosyal güvencesi olmayanlar 150 lira ödeyerek sağlık yardımlarına ulaşabilirler"

SGK reformundan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili düzenleme olduğuna işaret eden Ceylan, nüfusun yüzde 99,5'inin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını belirtti.
Ceylan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da ayda 150 lira ödemesiyle hem kendileri hem de eş ve çocuklarının sağlık yardımlarına ulaşabildiğini ifade etti.
41 bin 680 sağlık hizmeti sunucusu vasıtasıyla hizmetleri vatandaşlara sunmaya çalıştıklarını aktaran Ceylan, "2021 yılında sağlık hizmeti sunucularına 864 milyon başvuru yapıldı, bu kapsamda 177 milyar liralık sağlık harcaması gerçekleştirildi." diye konuştu.

Eski adıyla Yeşil kart olan devletin güvencesi altında, devletin prim ödediği kişi sayısına ilişkin Ceylan, yaklaşık 7 buçuk milyon kişinin olduğunu dile getirdi.

- Kovid-19 sürecinde yapılan ödemeler

Kovid-19 sürecince SGK'nin öneminin bir kez daha görüldüğünü anlatan Ceylan, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dönemi istirahat paralarının yoğunlaştığı bir dönemdi. Kovid-19 sürecinde sosyal güvenliğin, sağlık güvencesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu dönemde pek çok teşvik uygulaması, ödeme yapıldı. Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödedik. Kovid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı, Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptık."


Teşvik uygulamalarının da halen devam ettiğini belirten Ceylan, aktif 23 teşvik bulunduğunu aktardı. e-Devlet'te en çok uygulaması olan kurumun SGK olduğunu dile getiren Ceylan, 2021'de 306 milyon tıklanma aldığını kaydetti.

-810 bin kişiye emekli aylığı bağlandı


13,5 milyon emeklinin bulunduğunu aktaran Ceylan, "2021 yılında 810 bin kişiye emekli aylığı bağlamışız. 2021 yılında emeklilerimize 406 milyar emekli aylığı ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

SGK Başkanı Ceylan son olarak konuşmasında, SGK Haftası'nda yapılacak faaliyetlere ilişkin, "Paydaşlarımızı ziyaretlerimiz, ulusal ve yerel basın kuruluşlarına SGK'nin yaptıkları konusunda bilgilendirme faaliyetleri, yerel yönetimlerle is birliği halinde faaliyetler ve bunun yanında da fedakar personelimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek birtakım etkinlikler yaparak bir araya geleceğiz. Yine illerimizde il müdürlüklerimiz vasıtasıyla çeşitli paneller, oturumlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek" dedi.

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