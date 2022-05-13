Kırıkkale'de 'maganda kurşunu'nun önlenmesi için kampanya

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) hazırlanan kampanyaya, Kırıkkale Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü de destek veriyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, KKÜ Merkezi Derslikler Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, düğün, eğlence, asker uğurlama veya bir kutlama için silah kullanılamayacağını söyledi.

Ülke genelinde, 2002 ile 2021 arasındaki düğün, kutlama ve asker uğurlaması gibi törenlerde 252 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle devam etti:

"2 bin 507 vatandaşımız da yaralandı. Savaş, harp değil. 2017 ile 2021 yılları arasında yine ülke genelinde 1793 olay gerçekleşiyor, 72 vatandaşımızı kaybediyoruz. Çocuklar öksüz ve yetim kalıyor, hayalleri olanların hayalleri sönüyor. Yaralı sayısı ise 892. İlimizdeki veriler de bu konuda açıkçası iç açıcı değil. İlimizde de 2017-2021 yılları arasında kayda geçen 70 olayda 2 vatandaşımızı yitirdik, 13 vatandaşımız da yaralandı. Bunlar polisiye tedbirlerle önüne geçebileceğimiz olaylar değil. Hiç kimse düğününde bir jandarma veya polisin oturmasını istemez. Hepimiz birbirimizin vicdanı ve polisi olacağız. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden çıkardığımız 220 bin liralık bütçeyle afiş, broşür ve film çalışmalarımızı yaptırdık. Bilhassa salon düğünlerinde bu kısa filmi izlettireceğiz."

Rektör Prof. Ersan Aslan da bu konunun sadece Kırıkkale'yi veya Türkiye'yi ilgilendiren bir durum olmadığını ifade ederek, dünyada birçok ülkede az veya çok bu tür olaylara rastlandığını dile getirdi.

Yaşam hakkına kasteden, ortadan kaldıran bu tür olayların gündeme getirilmesi adına güzel bir proje ortaya çıktığını belirten Aslan, projenin birçok katkılarının olduğunu kaydetti.

Toplantıda, maganda kurşunuyla yaralanan vatandaşların yer aldığı kısa filmin gösterimi yapıldı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, il Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Belediye Başkan Yardımcı Halil Danacı, kaymakamlar, muhtarlar ve mahalli sanatçılar da katıldı.