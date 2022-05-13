Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
2021'de en çok bebek bu illerde dünyaya geldi
2021'de en çok bebek bu illerde dünyaya geldi
Ataması açıklandı, O programlarına devam etti
Ataması açıklandı, O programlarına devam etti
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
Ana sayfaHaberler Yaşam

Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Dağköy'e yerleşerek ailesinden kalan atıl arazileri tarıma kazandıran hemşire Necla Sarı Akyazı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 13:48
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da 5 yıl görev yaptıktan sonra eşi ve kızıyla 6 yıl önce, doğduğu yer olan Dağköy'e yerleşen 36 yaşındaki Akyazı, geçen sene ailesinden kalan 30 dönüm atıl arazinin bir kısmında tarım yapmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle kurulan Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığını da üstlenen Akyazı ile kooperatif üyeleri, bu yıl Belediyenin tohum ve toprak desteğiyle 100 bin sebze fidesi yetiştirdi.

Dilovası Devlet Hastanesinde mesleğini sürdüren Akyazı, AA muhabirine, 11 yıllık hemşire olduğunu, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Akyazı, bir dönem Tuzla'da hemşirelik yaptığını ve her gün Dağköy'deki çiftlikten Tuzla'ya gidip geldiğini belirterek 4 saatinin yolda geçtiğini, buna rağmen köyden ayrılmadığını, daha sonra tayinin Kocaeli'nin Dilovası ilçesine çıktığını anlattı.

Çocukluk döneminin bahçede ve hayvanlarla geçtiğini aktaran Akyazı, "Koyunların içine doğan biriyim. Mayamızda var bu. Okuldu, memuriyetti biraz uzaklaştık ama içimizde olduğu için İstanbul'da 5 yıl çalıştıktan sonra köyüme geri döndüm. Burada organik tarıma başladım, çocukluğumdaki hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi.

Akyazı, hemşirelik ve çiftçiliği bir arada yürütmekte zaman zaman zorlandığını dile getirerek, "Gece kalkıp çalıştığım çok oluyor kafa lambasıyla. 24 saat nöbet tutuyoruz. Ertesi gün gelip çiftlikte işlerime devam ettiğim çok oluyor ancak her şey gerçekten sevmekle başlıyor." diye konuştu.

"Toprak bütün negatif enerjinizi alıyor"

Köyde yaşadıkları için salgının etkilerini çok fazla hissetmediklerini belirten Akyazı şöyle devam etti:

"Hastane çok yoğundu, çok sıkıntılıydı ama çiftlikteyken hiç sıkıntısını yaşamadık. Bizim için çok iyi oldu. Daha fazla çalıştık çünkü daha fazla çalışmamız gerekiyordu pandemi döneminde. Bahçemize daha çok emek verdik. Arkadaşlarımdan 'Nasıl yetişiyorsun? Biz olsak yapamayız.' diyenler çok oluyor. Özenen, imrenenler de oluyor. Toprak, bütün negatif enerjinizi alıyor. Toprak gerçekten büyük bir enerji. Mesela direncim çok daha sağlam oluyor toprakla uğraşırken. Biz burada hiç kimyasal kullanmadığımız için sebzelerimiz insana şifa veriyor. Onu sevgiyle büyütüyorsun. Her gün onun büyümesini gözlüyorsun. Yani bir kuzunun büyümesi gibi, bir çocuğun büyümesi gibi bütün aşamalarını görüyorsun ve ondan enerjini, gıdanı alıyorsun. Dolayısıyla pandemi süreci bizim için rahat geçti."

Akyazı, 2016'da köyüne döndüğünde, toprağın çok kötü olduğunu, bu nedenle toprağın kalitesi ve veriminin artması için çok emek verdiklerini vurgulayarak sertifika almalarının ardından organik tarıma başladıklarını, hiçbir alanda kimyasal kullanmadıklarını anlattı.

"Kooperatif sayesinde köydeki dayanışma ruhunu canlandırdık"

Üretim sayesinde bir kazanç oluşmaya başladığını, bu üretimi bütün köye yaymaya karar verdiklerini aktaran Akyazı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ın yönlendirmesiyle kadın ağırlıklı bir kooperatif kurduklarını söyledi.

Akyazı, kooperatif sayesinde köydeki dayanışma ruhunu canlandırdıklarına, kadınların verdiği emeği ön plana çıkardıklarına işaret ederek ailesine ait 30 dönüm arazinin 5 dönümünde tarım yaptıklarını, 25 dönümü ise hayvanlar için mera olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yeni bir kooperatif olduklarını ama hayallerinin büyük olduğunu dile getiren Akyazı, "Girdilerin yükselmesiyle insanlar tarımı bırakmaya, kente yerleşmeye, topraklarını satmaya başladı. Hedefimiz kırsala geri dönüşü tekrar başlatmak. Çocuğum köy okuluna gidiyor ama sosyal alandan da geri kalmıyor. Baleye, at biniciliği kursuna gidiyor. Amacımız köylerde bu motivasyonu tekrar yakalamak, tekrar geri göçü sağlamak, toprak satışlarının önüne geçmek ve üretimi artırmak." diye konuştu.

Akyazı, belediyenin tohum, torf (toprak türü) ve viyol (tohum konulan özel kap) desteği verdiğine değinerek "Şu anda 2 dönümlük seramız kuruluyor. Bunlar yüzde 75'lik hibeyle, biz daha sonra yüzde 25'ini geri ödeyeceğiz. Yerel tohumlarımızı ektik. Bu çok önemli. Tohumdan kendi fidemizi kendimiz üretmek istedik. Şu anda 100 bin fidemiz var. Hem bunu belediyeye geri vereceğiz hem de biz kendi seramızda kendi fidelerimizi kullanmış olacağız. Kendi tohumumuz alıp sürdürülebilir bir tarım yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi
İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
İzmirli genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu
İzmirli genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu
Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap! 'Allah hidayet versin'
Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap! 'Allah hidayet versin'
Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı
Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı
TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor
TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK, yedek personel listesinde adı yazılı olanların icap nöbeti için ücret alamayacağını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayımlanmak için gönderilen TMMOB'un yönetmeliğini, mevzuata aykırı buldu. TMMOB, işlemin iptali için dava açtı. Danıştay Cumhurbaşkanlığı işlemini uygun buldu
Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek
Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün yerine yenisi yürürlüğe girene kadar iptal edilmiş hükmün uygulanamayacağını belirterek, zabıta memurunun görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 600 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar... Abone ol