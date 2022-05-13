Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 14:41
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi'nde, tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran gruptan 10 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alındı.
Hafif yaralı 10 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız