Dünyanın en prestijli rehberi Michelin yıldızı İstanbul'da

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin yeni destinasyonu İstanbul oldu. Zaten ünü çoktan sınırları aşan Türk mutfağının lezzetli yemeklerinin bu rehberle tescillenme kararı büyük heyecan yarattı.

Gastronominin yanı sıra turizm alanında da İstanbul'u daha ileriye taşıyacak Michelin Rehberi için geri sayım başladı. İstanbul'da seçilecek ilk Michelin yıldızlı restoranlar için büyük gün 11 Ekim.

Peki, ikonik Michelin Rehberi nasıl ortaya çıktı? Rehbere girmeye hak kazanan restoranlar neye göre belirleniyor? Dünyaca ünlü rehber hakkında merak edilenleri derledik.