Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 17:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,3990
|15,3400
|15,4690
|15,4700
|Avro
|16,0210
|16,0220
|16,0340
|16,0350
|Sterlin
|18,8080
|18,8940
|18,8270
|18,9090
|İsviçre Frangı
|15,4020
|15,4720
|15,4050
|15,4750
|ANKARA
|ABD Doları
|15,4190
|15,4390
|15,4890
|Avro
|16,0410
|15,9940
|16,0540
|Sterlin
|18,9480
|18,7670
|18,9670