Emine Erdoğan: Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır

Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Emine Erdoğan: Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır

Emine Erdoğan: Geleneksel Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır. Bu medeniyet mirasını dışlamadan, modern hayata entegre edebilsek, sağlığın bir kültür olarak yaşandığı çok daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 18:45
Yazdır
Emine Erdoğan: Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır. Bu medeniyet mirasını dışlamadan, modern hayata entegre edebilsek, sağlığın bir kültür olarak yaşandığı çok daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz." dedi.

Emine Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı törende konuşan Emine Erdoğan, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın doğası, tarihi ve manevi iklimiyle insan ruhunu yükselten bir şehir olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, medeniyetlerin doğumhanesi olan bu müstesna coğrafyanın, dünyayı değiştiren ecdadın ayak izleriyle mühürlendiğini anlattı.

Kongreye ev sahipliği yapan SBÜ Bursa Tıp Fakültesine ve tüm paydaşlara teşekkür eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongre boyunca birçok panel düzenlenecek, konuşma yapılacak. Bu büyük emeğin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için yeni bir ufuk çizeceğine inanıyor, sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Lokman Hekim'e 'En büyük nimet nedir?' diye sormuşlar, 'İyi huylu olmak' demiş. 'En hayırlı mal nedir?' diye sormuşlar, 'sağlık' demiş. Çünkü sağlık, güzel ve kaliteli bir yaşamı besleyen, hayata neşve katan bir pınardır. Sadece bireylerin değil, toplumların da huzur ve refahını sağlıklı olma hali belirler. Son 2,5 yılımız tarihin en büyük salgınlarından birini tecrübe ederek geçti. Sanıyorum ki sağlığın ve sağlık alanında atılacak adımların önemini çok daha iyi idrak ettik. Sağlığın aslında hayat demek olduğunu daha derinden özümsedik."

- "Sağlığın kültür olarak yaşandığı bir dünya inşa edebiliriz"

Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün 1974'te, sağlığı sadece hastalık ya da bir engelin olmayışı değil, beden, ruh ve sosyal yönden de bir iyilik hali olarak tanımladığını hatırlattı.

Sağlığın, çok yönlü, çok boyutlu ve süreklilik arz etmesi gereken bir hal olduğuna değinen Emine Erdoğan, "Nitekim, insan dediğimiz varlık, sadece bedenden ibaret değil. İnsan, beden ve ruhun bir araya geldiği eşsiz bir mekanizma. İnsan varoluşunun, manayı temsil eden ruh, maddeyi temsil eden beden tarafı var. Bedenin iyi olması ruha mutlaka sirayet ediyor. Aynı şekilde ruh iyi olduğunda beden de iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sağlığın, insanlığın tarih boyunca her dönem büyük önem atfettiği, üzerine çok düşünüp çalıştığı bir konu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tıp, eczacılık ve botanik gibi alanlarda nice eserler yazılmış, dünyanın ortak bilgi hazinesine eklenmiştir. İnsan sağlığına adanmış bu çaba, nice keşfin de zeminini hazırlamıştır. Şifayı her yerde arayan insan, bitkilerin, hayvanların, toprağın, suyun, seslerin ve hatta kokuların kendine has dillerini deşifre etmiştir ve topladıkları bilgilerin ışığında bir yaşam inşa etmişlerdir. İbn-i Sina bir eserinde şöyle diyor: 'Tedavinin en iyi ve en etkili yollarından biri hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmaktır. Ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir.' Anlıyoruz ki sağlık ilacın yanında, yaşadığımız ortam, işittiğimiz ses, etkileşim halinde olduğumuz sosyal çevre gibi birçok unsurla ilgili. İşte geleneksel Anadolu tıbbının özü; denge, ölçü ve doğayla barışık bu yaşam tarzıdır. Bu medeniyet mirasını dışlamadan, modern hayata entegre edebilsek, sağlığın bir kültür olarak yaşandığı, çok daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz."

- Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları

Emine Erdoğan, hayatın hemen hemen her alanında devrimsel dönüşümler gerçekleştiğini, günün teknolojiyle şekillendiğini ifade etti.

Tedavi yöntemlerinin geliştiğini ve tıpta yeni buluşların gündem olduğunu anlatan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

KAPAT [X]

"Buna rağmen insan sağlığı hızla bozulmaya, hastalıklar artmaya devam ediyor. Kronik hale gelmiş hastalıkların cenderesinde ömürler geçiyor. İşin kötüsü, bu hastalıklara yakalanma yaşı gittikçe düşüyor. Kanser, diyabet, astım, obezite, insanlar arasında hızla yaygınlaşıyor ve maalesef çocuklara da sirayet ediyor. Bu kadarıyla da kalmıyor, bu hastalıklar başka hastalıklara kapı aralıyor. Mesela, obezite, kanser, kalp, kas ve iskelet sistemi gibi hastalıkların davetçisi. Aynı şekilde, diyabet, körlükten felce, böbreklerin iflasından ampütasyona kadar çeşitli felaketlere zemin hazırlıyor. Meselenin özüne indiğimizde kronik hastalıkların çoğunlukla yaşam tarzından kaynaklandığını görüyoruz. Sağlığı hayatın merkezinden uzaklaştırıp, yalnızca hastane binalarına sığdırmamız da hastalıkların ömrünü uzatıyor."

Sağlığın yalnızca hastalığa yakalanıldığında akıllara gelmemesi gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Bilakis, yaşantımızı şekillendiren bir düşünceler bütünü olmalı. Bildiğiniz gibi tüm dünyada, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT), son derece talep görür hale geldi. Çünkü bu metot insanı ruh ve beden bütünlüğü çerçevesinde ele alıyor, değerlendiriyor. Sadece hasta olduktan sonra değil, hasta olmamak için yapılması gerekenlere ilişkin de detaylı yaşam reçetesi çıkarıyor. Koruyucu hekimliği esas alıyor." diye konuştu.

Emine Erdoğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel ve akademik bir zeminde yürütülmesinin son derece önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Geleneksel tıbbın, modern tıbbın bir alternatifi olarak algılanması çatışmalı bir alan oluşturuyor. Halbuki geleneksel tıp, barındırdığı kadim öğeleriyle, modern tıbbın bir tamamlayıcısı olarak önemli bir yere sahip. Ülkemizin bu anlamda büyük bir potansiyeli ve mirası var. Bu mirasın modern bilimin süzgecinden geçerek günümüze kazandırılmasının hem medeniyetimizi ihya edeceği hem de insan hayatına eşsiz bir katkı sunacağı kanaatindeyim. Akademik çalışmaların ve bilim insanlarının geleneksel tıp uygulamalarına gösterdiği ilginin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede Türkiye'nin bu alanda önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına eminim. Zira tıp tarihi açısından adeta bir laboratuvar olan medeniyet tarihimizin, tamamı henüz gün yüzüne çıkmamış zengin bir mirası var. Dünyada adından bahsettiren Türk hekimlerinin emin ellerinde, Anadolu tıbbının insanlığın hizmetine kazandırılacağına yürekten inanıyorum. Kongremizin, bu engin mirasın keşif yolculuğuna yeni kilometreler ekleyeceğini düşünüyorum. Katkıları için Sağlık Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Sağlık Bilimleri Üniversitemize teşekkür ediyorum. Anadolu'nun şifa kültürünün tüm dünyaya iyilik getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Emine Erdoğan'a ilk eczacılık kitabı olarak tanımlanan 1436 yılında Şirvani tarafından yazılan "Şifa Bahçesi" isimli eseri takdim etti.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, kongre merkezi çıkışında kurulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının örneklerinin sunulduğu stantları gezerek, apiterapi, tıbbi bitki ve yağlar ile geleneksel tedavi uygulama örneklerinin gösterildiği stantlardaki ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Kongre merkezindeki programının ardından Bursa Olgunlaşma Enstitüsüne geçen Emine Erdoğan, seramik atölyesinde baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve Yeşil Türbe desenli pano yapımına eşlik etti.

Türkiye'nin en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi konumunda bulunan Bursa GETAT'ı da ziyaret eden Emine Erdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerle görüştü.

Ziyaretlerde Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Dünyanın en prestijli rehberi Michelin yıldızı İstanbul'da
Dünyanın en prestijli rehberi Michelin yıldızı İstanbul'da
İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi
İlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi
Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı
Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
İzmirli genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu
İzmirli genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu
Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap! 'Allah hidayet versin'
Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap! 'Allah hidayet versin'

Bu Habere Tepkiniz

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi
Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK, yedek personel listesinde adı yazılı olanların icap nöbeti için ücret alamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayımlanmak için gönderilen TMMOB'un yönetmeliğini, mevzuata aykırı buldu. TMMOB, işlemin iptali için dava açtı. Danıştay Cumhurbaşkanlığı işlemini uygun buldu
Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 600 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar... Abone ol