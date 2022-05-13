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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak

Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik terör örgütü PKK sempatizanları tarafından düzenlenen saldırı, Fransız emniyetinin terörle mücadele birimi tarafından soruşturulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 19:11
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak

AA muhabirinin resmi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmayı, emniyet teşkilatı bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi devraldı.

Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dün yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmiş, Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Hauts-de-Seine Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye'nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınayarak Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin "Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanının Türkiye'nin Paris Büyükelçisini aradığını belirten Çavuşoğlu, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık da terör saldırısından duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırmıştı.

Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığında müsteşar Grammont ile görüşmüştü.

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