Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat: Yaptığım çocukça bir şeydi

Olay, Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ferudun Alkan'ın eşi Melek Alkan, boşanma kararı aldı.

Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

BAKLAVAYI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Uzaklaştırma cezası sonrası 27 Kasım'da Metin Kabakçı'nın evinin kapısını, bir kadın ile erkek çaldı. Sosyal Hizmetler'den geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen 2 kişi, eve girdi.

Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden 2 kişi, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin Kabakçı'nın baklavayı yemesinin ardından 2 kişi, evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, fenalaşarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin Kabakçı'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesini aldı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve araştırmasını derinleştiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı damat Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ferudun Alkan tutuklanırken, arkadaşı oldukları belirtilen Osman G. ve Melike E. adli kontrolle serbest

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Ferudun Alkan ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

'BEN İÇTİM İNSANI ÇOCUK GİBİ YAPIYORDU'

Bugün Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu. Ferudun Alkan, baklavanın zehirli olmadığını iddia etti. Eşiyle tartıştıklarını ve eşinin baba evine gittiğini aktaran Alkan, kayınpederinin evinin önünde araçta uzun süre beklediğini söyledi.

Ferudun Alkan, "Eşimle tartıştık ondan ayrı kalamadım çocuk gibi ağlıyordum, kayınpederim biraz uzaklaşmamı istedi. Eniştem o ilacı vermişti ben içtim, insanı çocuk gibi yapıyordu. Tadında sadece acılık vardı. Ben de baklava aldım ve o ilacı döktüm. Konuşup eşimi alıp gitmek istedim. Ama ilacın etkisi olmadı. Eşimi alıp gitmek istedim, baktım evden çıkmadılar ben de eve gittim. Sonraki gün karakolda kayınpederimin hastanede olduğunu öğrendim. Yaptığım şey çocukça bir şeydi" dedi.

'KİMSEYİ ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Denizli'de apart işlettiğini aktaran Ferudun Alkan, "Melike aparta gelip gidiyordu, onu öyle tanıyorum. Osman da kendi arkadaşımdı. 'Gidin kendinizi memur psikolog olarak tanıtın' dedim. Baklavanın üzerine tozu attığımı kim gördü hatırlamıyorum. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sadece eşimi sakinleştirir, alıp götürmek istedim. Eşime daha önce o tozdan vermedim. Ben her şeyi yaparım ama kimseyi zehirleyemem" diye konuştu.

'YUVALARI YIKILMASIN DİYE YARDIMCI OLDUM'

Sanık Melike E. ise 7 yaşında bir oğlu olduğunu ve eşinden ayrıldığını belirtti. Ferudun Alkan'ın yuvası yıkılmasın diye yardımcı olmak istediğini aktaran Melike E., "Ferudun 4 çocuklu, eşinden ayrılmak istemediği için yola çıktık. Öldürmeye teşebbüs yoktu. Baklavanın üzerine dökülen ilacın öldürücü olmadığını biliyordum, ben de arabadayken baklavadan bir dilim yedim" dedi.

Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.