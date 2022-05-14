Süte gelen zamdan sonra yem fiyatları da yükseldi

Çiğ süt fiyatına birkaç ay içinde ikinci defa zam yapıldı. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt için yüzde 33'lük iyileştirme yaparak litre fiyatını 7,5 liraya çıkardı. Besiciler buna sevinirken hemen ardından yemin çuvalına gelen zamlar yüzleri düşürdü. Destek amacıyla getirilen zamların kontrolsüz şekilde artan yem fiyatlarından dolayı yetersiz kaldığını belirten besiciler, çözüm istedi.

"YEMİN ÇUVALI 360 TL ÇIKTI"

Eskişehir Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiğ süt fiyatına yapılan her iyileştirmeden sonra yeme de zam geldiğini vurguladı. Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirterek "Yapılacak olan yüzde 33'lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu fırsatçılara karşı çözüm bulunması şart" dedi.