Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Bankası, Tarım Ekosistemi'ndeki oyuncuları bir araya getiren zirve düzenledi.

Zirvede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son 5 yılda (2017-2021) çiftçilere yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "2022 yılı için 25.8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3.2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

2022'DE İKİ KATTAN FAZLA ARTIŞ

2021 içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL Hazine destekli kredi kullandırdıklarını açıklayan Nebati, "Bu kredilerin faizinin, ortalama yüzde 70'i bakanlığımızca karşılanmıştır.

Böylece, üreticilerimize 4.6 milyar TL faiz desteği sağladık. 2022'de de üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9.8 milyar TL faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

MODERN SULAMA GELİŞECEK

Tarımda verimliliğin artırılmasına ilişkin de konuşan Nebati, "Tarımsal sulamada Güneş Enerjisi Sistemleri için kredi desteği veya hibe desteği imkanlarını çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Tarımsal sulamada güneş enerjisi santrali kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli kredi imkanı getirdik.

Uygulama süresi 2023 yıl sonuna kadar devam eden bu imkanla 7.5 milyon TL azami kredi kullanma limiti, yurt içinde üretilen makine teçhizat için yüzde 100, bunun dışındaki makine teçhizatta da yüzde 75 faiz desteği sağlıyoruz" dedi.

HEDEF TEK HANELİ RAKAMLAR

Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyleyen Nebati, "Para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.

Dün (önceki gün) toplantılar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.