Adana'da yasak aşk intiharı: Yakalandık rezil olduk
Adana'da iki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar etti. Olayda kadın ölürken erkek şahıs kurtarıldı. Kurtarılan kişi yasak aşk yaşadıkları için intihar ettiklerini ifade etti. Tuncay K. "Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk" cevabını verdi.
ADANA'DA YASAK AŞK İNTİHARI: YAKALANDIK REZİL OLDUK
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi.
Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.
Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin neden birlikte atladınız sorusuna," Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk" cevabını verdi.
Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu | Video
İtfaiye ekipleri Tuncay K'yı sudan çıkartarak ambulansa bindirildi.
Tuncay K., Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Su içerisinde cansız bedeni bulunan Sonay T. ise sualtı polisi tarafından çıkarıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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