Alt geçide çöp atan ve tuvaletini yapanları fotoğrafladı



Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Caydırıcı olsun diye zarar verenlerin fotoğraflarını yüzlerini kapatarak alt geçide astık dedi.



Fındıklı ilçesinde belediye, Hayati Aykut Parkı ile Atatürk Park'ını birbirine bağlayan atıl durumdaki yaya alt geçidi, 3 yıl önce yeniledi. Belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği 'Sanalt Geçit' adını vererek müzik yayını yaptığı geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi. Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.