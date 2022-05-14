Denizli'de girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı

Deliktaş Mahallesi'nde iki katlı evde ikamet eden Levent Karademir (40), Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle memleketi Burdur'a gitti.

Karademir, tatil dönüşü, evine hırsız girdiğini, dizüstü bilgisayarı ve kıyafetlerinin de aralarında olduğu bazı eşyalarının çalındığını fark etti.

Buzdolabının üstünde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde bir not bulan Karademir, hırsızın "kıymalı yumurta" yapıp yediğini, banyo yaptığını da belirledi.

Karademir, polise başvurarak hırsızın yakalanmasını talep etti.

- "Bilgisayarda hatıralarımız vardı"

Karademir, AA muhabirine, hırsızın evinde rahatça hareket etmesi ve adeta keyif yapması karşısında şaşkına döndüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. 'Yüzsüzlüğün bu kadarı' diyorum. Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu, psikolojileri bozuldu. Hırsızın bilgisayarımı geri getirmesini istiyorum. Orada 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Bilgisayarımı geri getirirse şikayetimi geri alacağım."