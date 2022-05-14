Maarif Öğrencileri Uluslararası Bilim Yarışması'nda Dünya Birincisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir
'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanı tehdit ediyor'
'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanı tehdit ediyor'
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Harp Okulları ve Astsubay MYO tercih işlemleri süresi uzatıldı
Harp Okulları ve Astsubay MYO tercih işlemleri süresi uzatıldı
1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Fabrikada gaz sızıntısından 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastanede
Fabrikada gaz sızıntısından 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastanede
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Ana sayfaHaberler Eğitim

Maarif Öğrencileri Uluslararası Bilim Yarışması'nda Dünya Birincisi oldu

Dünyanın en büyük bilim fuarı ISEF'te PAK-TÜRK Maarifli iki öğrenci Himalaya Sediri ağacından doğaya zararsız deri üretme projeleriyle fizik alanında Amerika'daki finallerde dünya birincisi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Mayıs 2022 15:37
Yazdır
Maarif Öğrencileri Uluslararası Bilim Yarışması'nda Dünya Birincisi oldu

Dünya ülkelerinin 1800'lerden beri oluşturduğu uluslararası eğitim liginde beş yılda ilk beşe girmeyi başaran Türkiye Maarif Vakfı Okulları başarıya doymuyor. 49 ülkede 427 eğitim kurumunda kendine özgü müfredatların uygulanacağı International Maarif Program ismiyle özgün bir akreditasyon sistemi geliştiren Türkiye Maarif Vakfı, öğrenci başarılarıyla da ülke ve dünya birincileri çıkarıyor.


Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan The International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) her yıl 78 ülkeden yaklaşık 1800 lise öğrencisi toplamda 4 milyon USD ödül için bireysel araştırmalarla katıldığı yarışmada Pak-Türk Maarif'ten iki kız öğrenci fizik alanında dünya birincisi oldu.
MAARİF ÖĞRENCİSİ HİMALAYA SEDİRİNDEN ÇEVRECİ DERİ ÜRETTİ
Bu sene Pakistan' dan toplam 6 öğrenci, uluslararası final aşaması için Amerika'nın Atlanta şehrinde finallere katılmak için yarıştı ve önce eyalet ardından Pakistan birinciliği elde ederek dünya finali için Amerika'ya gitti. Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları adına, Karachi Gulsha-e Iqbal Kız Lisesinden 12. Sınıf öğrencileri olan Talia Kulsoom ve Ume Kulsuum ile kimya öğretmeni Hira Bashir, ''Vegan Leather Obtained from Cedrus Deodara'' isimli projeleriyle kimya alanında finale kalarak Pakistan'ı temsil etme hakkı kazandı. Öğrenciler kimya öğretmenleri Hira Beşir rehberliğinde projeleriyle Cedrus Deodara (Himalaya sediri) ağaç türünden doğaya zararı bulunmayan deri üretmeyi başardı.


EYALET, ÜLKE VE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ PEŞ PEŞE GELDİ
Söz konusu Bilim Fuarı üç turdan oluşuyor. Sindh, Karaçi'de düzenlenen bölgesel turun ardından Lahor'da ulusal tur ve final turu Atlanta, ABD'de yapıldı.
Pak-Türk Maarif öğrencileri katıldıkları yarışmada, önce Karaçi bölgesinde derece alarak finalist olarak Lahor' da yapılan ülke finallerine katıldı. Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan'ı temsil etmek için Atlanta-ABD'deki uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde fizik alanında dünya birinciliğini elde ettiler.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi
Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna'da bursluluk sınavı düzenledi
Bakan Özer, 5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuştu
Bakan Özer, 5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuştu
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'

Bu Habere Tepkiniz

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi
Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK, yedek personel listesinde adı yazılı olanların icap nöbeti için ücret alamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayımlanmak için gönderilen TMMOB'un yönetmeliğini, mevzuata aykırı buldu. TMMOB, işlemin iptali için dava açtı. Danıştay Cumhurbaşkanlığı işlemini uygun buldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Çaydan sonra su içerseniz...

Çaydan sonra su içerseniz...

Uzmanlar içeriğinde güçlü antioksidanlar olan çaydan sonra mutlaka 1 bardak su içilmesi önerisinde bulunuyor.