Yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu.

YAŞ ÇAY ALIM TABAN FİYATI 6 lira 70 kuruş

2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kilogramda 3,87 liraydı bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde bir artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek." ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak."