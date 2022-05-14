Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş 2 köpek bulundu
Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 16:07
Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 2 köpek, belediye ekiplerince gömüldü.
Hacımehmetli Mahallesi Hıdırellez mevkindeki ormanlık alanda farklı noktalarda 2 ölü köpek gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Alanya İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gitti.
Köpeklerin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlamayan ekipler, zehirlenme ihtimaline karşı numune aldı.
Alanya Belediyesi ekiplerince köpekler, gömüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız