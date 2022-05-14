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Kılıçdaroğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaretinde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikanın milli olmak zorunda olduğunu belirterek, "Yani dış politikada iktidar-muhalefet yoktur. Dış politikada bütün bir millet olarak beraber olmak zorundayız ve biz desteğimizi o şekliyle verdik. O destek her zaman sürecektir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 16:32
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Kılıçdaroğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaretinde konuştu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bayrampaşa'da bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğunu söyledi. Balkanlar'dan yaşanan göçlerin dramını herkesin çok iyi bildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Büyük acıların çekildiğini hepimiz biliyoruz. Ama sizlere dramı yaşayanlar anlattılar bundan da eminim. Babalarınız anlattı, dedeleriniz anlattı. Yaşanan dramları anlattı. Bunları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yaşanan dramlardan ders çıkarmak ve geleceği barış üzerine inşa etmek, sevgi üzerine inşa etmek kadar güzel bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek savaşının bir soykırım hareketi olduğunu bildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük dramların yaşandığını, acıların yaşandığını biliyoruz. O süreç içerisinde bizim önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal oraya gitmişti. Aliya İzzetbegoviç'le onun yaşadığı yerde görüşmüşlerdi. O zaman da desteğimizi ifade etmiştik. Cumhuriyet Halk Partisinin felsefesi dış politika milli olmak zorundadır. Yani dış politikada iktidar-muhalefet yoktur. Dış politikada bütün bir millet olarak beraber olmak zorundayız ve biz desteğimizi o şekliyle verdik. O destek her zaman sürecektir. Türkiye'de kimisi A partisi, kimisi B partisi diyebilir. Ama bizim Balkanlar'a bakış açımız milli olmak zorundadır. 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dile kolay. 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başında 100 bine yakın insanın hayatını kaybetmesi ne demektir? Büyük bir felakettir, büyük bir insan dramıdır aslında. Bu dramın unutulmaması lazım."

- "Dostluğu, umudu beraber büyütelim"

Bu dramın unutulmaması için gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar ağır biliyorum. Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşanıyor bunun da farkındayım. Siyaset kurumunda ciddi sorunlar var bunun da farkındayım. Ama asla karamsar olmayın. Bakın en karanlık dönemlerde yine bu ülkenin önderleri çıkarlar ve toplumun önündeki karanlığı bırakıp ya da sonlandırıp ışığa götürürler, aydınlığa götürürler toplumu. Bunu yapan liderlerden birisinin fotoğrafı burada. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir imparatorluk çökerken çağdaş bir cumhuriyeti kurdu. Dile kolay, sıradan bir olay değil. Üstelik yedi düvele karşı mücadele ederek. Demek ki gücümüz var. Demek ki direncimiz var. Demek ki umudumuz var. Umudumuzu her zaman büyüteceğiz. Umudu büyüttüğümüz zaman göreceksiniz ki bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Bütün sorunları çözebiliriz. Beraber çözebiliriz. Birlikte çözebiliriz. Yeter ki dayanışma kültürünü önceleyelim. Dostluğu, umudu beraber büyütelim. Göreceksiniz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözme konusunda Türkiye'de hepimiz önemli, kararlı adımlar atıp Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız."

Dernek Başkanı Muhammed Sancaktar da kurulduğu 1989 yılından bu yana derneğin toplum nezdinde saygınlığı, samimiyeti ve birleştirici gücüyle çok önemli bir yer edindiğini kaydetti.

Sancaktar, "1992-1995 Bosna Hersek savaşından dolayı özellikle devletimizle beraber hareket etmemiz ve buraya gelen 40 bin insanı ağırlamamız, savaş bittikten sonra onların ülkelerine dönmelerine vesile olduğumuz için 1994 senesinde derneğimize Bakanlar Kurulu kararıyla 'kamu yararı' statüsü verildi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ziyarette dernek binasını da gezerek, hatıra defterini imzaladı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

- Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam annesi Münire Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

Taziye ziyaretine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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