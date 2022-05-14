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İndirimi duyan akın etti...İzdiham yaşandı!

Başkent'te açılış yapan bir mağazanın indirimli fiyatlarını duyan müşteriler izdihama neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 16:56
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İndirimi duyan akın etti...İzdiham yaşandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Alibeyköy Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon 9 bin liraya satıldı.

Firma çalışanı Cem Erdek, "Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3'ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması bayağı uzun sürdü, hala hareketlilik var. Bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

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