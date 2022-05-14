Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi

Benzine Ramazan Bayramı'ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini aşan benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 3 kuruş zam yapıldığı iddia edilirken, bunun pompa fiyatına yansımadığı, dağıtıcı şirketin karı için devreye alındığı kaydediliyor.

Zamları açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile EPDK arasında yaşanan gerilim nedeniyle, tüketiciler fiyat değişimlerinden haberdar olamıyor.

Akaryakıta zam sağanağı yılbaşında başlamıştı. Yılbaşında motorine 1.29 TL, benzine 0.61 TL ve LPG'ye de 0.78 TL zam yapılmıştı. Sadece benzine yılbaşından bu yana yapılan zam sayısı da 16'yı buldu.