Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 19:13
Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.
Bu nedenle söz konusu otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.
İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız