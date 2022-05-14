Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
İstanbul Maltepe'de cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 22:02
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişinin sokakta darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, olayın Maltepe Yalı Mahallesi'nde gerçekleştiği, şüpheli bir kişinin 5 erkek çocuğa internet üzerinden cinsel tacizde bulunduğu, mağdurların daha sonra buluşma yerine gelen şüpheliyi darbettiği belirlendi.
Pendik'te gözaltına alınan şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız