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İYİ Parti Akşener'i dinlemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ana teması "İslamsız Türklük" olan "Medeni Bilgiler" kitabının tüm teşkilata dağıtılması ve okutulması talimatı havada kaldı. Teşkilatlar aradan geçen bir ayda kitaptan uzak durdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 15 Mayıs 2022 07:44
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İYİ Parti Akşener'i dinlemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İslamsız Türkçülük içeren "Medeni Bilgiler" ile ilgili seçim vaadi şimdiden havada kaldı.

Akşener, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti grup kürsüsünde söz konusu kitabı eline alarak "İktidarımızda okullarda okutacağız" demiş, bununla da yetinmeyerek parti teşkilatına dağıtılacağını söylemişti. Ancak, kitapta Peygamber Efendimize ve Osmanlı'ya ağır hakaret ve iftiraların varlığı hem kamuoyunda hem de İYİ Parti bünyesinde tepkilere neden oldu. Şu ana kadar kitabın dağıtımına ilişkin bir işarete rastlanmadı.

TEŞKİLATLAR UZAK DURDU

Bu gelişme genel merkezin Akşener'in seçim vaadinden çark ederek dağıtımdan vazgeçtiği şeklinde yorumlanırken Akşener'in 'alacaksınız' sözleriyle referans göstermesine rağmen kitaba İYİ Parti teşkilatları da ilgi göstermedi.

NUTUK'UN YANINDA OLACAKTI

Akşener, partililere 'Medeni Bilgiler' kitabını göstererek, "Eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız. Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk'un yanında budur" demişti.

TARTIŞMALI KİTAP

Afet İnan, Atatürk'ün vefatının 25. yılında kitabı Mustafa Kemal'in yazdırdığını ileri sürmüştü. Kitap 1969'da, Atatürk'ün ölümünün 30'uncu yılında, bazı belgeler eklenerek, "Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları" adıyla tekrar yayımlandı.

Talimat değil tavsiye

Akşener'in 'bu kitabı dağıtın' talimatı Genel Merkez tarafından 'talimat değil, tavsiye' şeklinde nitelendirildi. Kitabın dağıtılmaması 'Akşener'in kitabın tamamından bahsetmediği sadece Türk modernleşmesine ilişkin bölümlerinin okunması tavsiyesinde' bulunulduğu şeklinde savunuldu.

Hakaret ve iftira dolu

Akşener'in sözleriyle tekrar gündeme gelen kitaptan İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret içeren bazı bölümler şöyle:

- Muhammed'in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, 'ümmet' sözcüğü ile ifade olundu.

- Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra, bu din; ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli bağlarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabi idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir ümmet siyaseti idi.

KAPAT [X]

- İslam dininin bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayandığı belirtilen kitapta, "Bu Arap düşüncesi, 'ümmet' sözcüğü ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunlu idiler" deniyor. Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerin sulandığı belirtiliyor.

- Yavuz Sultan Selim için, "Mısır'da belirsiz bir adamı halifedir diye, yok ettiler, hırkasıdır diye bir palaspareyi hilafet belirtisi ve ayrıcalığı olarak altın sandıklara koydular. Halife oldular" deniliyor.

Nur Banu Aras
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