Ağır Cezada yargılanacak! Ünlü mankenin 10 yıl hapsi isteniyor

Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Öğrenci affı kimleri kapsayacak, ne zaman uygulanacak?
Öğrenci affı kimleri kapsayacak, ne zaman uygulanacak?
Erdoğan ile görüşülecek: 100 bin mahkum için yeni umut
Erdoğan ile görüşülecek: 100 bin mahkum için yeni umut
YÖK Başkanı'ndan yeni bölüm müjdesi: Çalışmaları başlattık
YÖK Başkanı'ndan yeni bölüm müjdesi: Çalışmaları başlattık
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yaş çay alım fiyatı belli oldu!
Yaş çay alım fiyatı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir
'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanı tehdit ediyor'
'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanı tehdit ediyor'
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Magazin

Ağır Cezada yargılanacak! Ünlü mankenin 10 yıl hapsi isteniyor

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine borcu olduğunu iddia ederek, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirip zorla aracına el koydu. Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Mayıs 2022 08:27
Yazdır
Ağır Cezada yargılanacak! Ünlü mankenin 10 yıl hapsi isteniyor

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koydu. 3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu. 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Akkaya Atina'da ev alacağını, bu nedenle 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi. Yılmaz, arkadaşı Bilal Gülmez ile Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Merih Yılmaz avukatın ofisinde Deniz Akkaya'nın tepkisiyle karşılaştı.

Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı. Başına gelen olayların ardından Gasp Büro Amirliği'nin yolunu tuttu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 10.5 yıla kadar hapisleri istenen 5 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz
Bakan Ersoy: Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz
Fazıl Say, babasının cenaze töreninde piyano çaldı
Fazıl Say, babasının cenaze töreninde piyano çaldı
Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi
Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi
Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı

Bu Habere Tepkiniz

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Çaydan sonra su içerseniz...

Çaydan sonra su içerseniz...

Uzmanlar içeriğinde güçlü antioksidanlar olan çaydan sonra mutlaka 1 bardak su içilmesi önerisinde bulunuyor.