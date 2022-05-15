Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisinin taklidini yapan Güldür Güldür'ün skeciyle ilgili paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Mayıs 2022 08:55
Güldür Güldür Show'un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili skeci büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada da gündem olan skeç ile ilgili Bakan Nebati de paylaşımda bulundu.
Skeci alıntılayan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.
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Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim 😃 https://t.co/Ahapy6hHzvDr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 14, 2022