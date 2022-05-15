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Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Renault, Fiat ve Ford oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 11:09
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Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan 2022'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Otomobil satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 seviyesinde gerçekleşti.

- Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 953 adetle Renault ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 703 satışla Fiat ve 6 bin 123 satışla Ford takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 962 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 977 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında da Renault lider

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 304 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 405 satışla VW ve 5 bin 272 satışla da Fiat izledi.

Hyundai, 4 bin 1 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 868 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Nisan ayında 24 Lexus, 19 Maserati, 18 Porsche, 12 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Aston Martin ve 2 Bentley satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 431 satışla Fiat ve 1.109 satışla Toyota izledi.

Peugeot 827 satışla dördüncü ve Citroen 790 satışla beşinci oldu.

KAPAT [X]

- Firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirdi

Öte yandan, otomotiv sektöründeki arz-talep dengesindeki sorunlar devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan arz talep dengesinde çip krizi, lojistik sorunu, konteyner sıkıntısı gibi sebepler ön plana çıkarken, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması nedeniyle sektördeki bulunurluk sorunu daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı.

Yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazının yaklaşık yüzde 90'ının Ukrayna'da üretilmesi ve paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya'da bulunmasından dolayı bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesi arttı.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Türkiye otomotiv pazarında firmalar, "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirebildi.

Geçen ay en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO
8 8

0 0 8 8
ASTON MARTIN
2 2

0 0 2 2
AUDI
1,051 1,051

0 0 1,051 1,051
BENTLEY
2 2

0 0 2 2
BMW
1,094 1,094

0 0 1,094 1,094
CITROEN
2,041 2,041
790 790 0 2,831 2,831
CUPRA
287 287

0 0 287 287
DACIA
2,179 2,179
0 0 0 2,179 2,179
DFSK
33 33

0 0 33 33
DS
237 237

0 0 237 237
FERRARI
3 3

0 0 3 3
FIAT 5,228 44 5,272 3,393 38 3,431 8,621 82 8,703
FORD 374 670 1,044 4,967 112 5,079 5,341 782 6,123
HONDA 0 1,875 1,875

0 0 1,875 1,875
HYUNDAI 2,194 1,807 4,001
353 353 2,194 2,160 4,354
ISUZU

0 81 57 138 81 57 138
IVECO

0
231 231 0 231 231
JAGUAR
12 12

0 0 12 12
JEEP
203 203

0 0 203 203
KARSAN

0 22
22 22 0 22
KIA
1,823 1,823
209 209 0 2,032 2,032
LAMBORGHINI

0

0 0 0 0
LAND ROVER
111 111
3 3 0 114 114
LEXUS
24 24

0 0 24 24
MASERATI
19 19

0 0 19 19
MAZDA
4 4

0 0 4 4
MERCEDES-BENZ
1,177 1,177
391 391 0 1,568 1,568
MG
171 171

0 0 171 171
MINI
41 41

0 0 41 41
MITSUBISHI
116 116
278 278 0 394 394
NISSAN
1,060 1,060
70 70 0 1,130 1,130
OPEL
592 592
315 315 0 907 907
PEUGEOT
759 759
827 827 0 1,586 1,586
PORSCHE
18 18

0 0 18 18
RENAULT 7,351 953 8,304
649 649 7,351 1,602 8,953
SEAT
592 592

0 0 592 592
SKODA
1,635 1,635

0 0 1,635 1,635
SMART

0

0 0 0 0
SSANGYONG
58 58
19 19 0 77 77
SUBARU
58 58

0 0 58 58
SUZUKI
125 125

0 0 125 125
TOYOTA 3,681 187 3,868
1,109 1,109 3,681 1,296 4,977
VOLKSWAGEN
5,405 5,405
557 557 0 5,962 5,962
VOLVO
260 260

0 0 260 260
TOPLAM: 18,828 26,736 45,564 8,463 6,008 14,471 27,291 32,744 60,035
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