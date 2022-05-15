Vali Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.

"3 KARDEŞ KÖPRÜMÜZÜN SELAMLARINI GÖTÜRDÜM"



Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'YLE ROTA DEĞİŞTİ



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu. Esenler ve Harem otogarları Çanakkale ve etrafındaki şehirlerin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki şehirlere gidecek yolcuların '1915 Çanakkale'den geçiyor mu?' sorusunu sıkça yönelttiği öğrenildi.