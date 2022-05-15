Bursa'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 15:35
Alınan bilgiye göre, orman işçisi Mehmet Kazak (52), Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası'nda ormanda çalışırken kestiği ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Kazak'ın iş arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Kazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız