Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız" dedi.

Seçim anketlerindeki sonuçlar hakkında konuşan Özkan, şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki, inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız. Zaten elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Ben AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'siyasetinin acaba yüzde yüz vatandaşımız neden bizi desteklemiyor?' bu arzuyla bu hedefle siyaset yapıyoruz. 'Yüzde 75 dedi, bu hangi kafada' diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 53 oy oranını görmüş bir Cumhur İttifakı olarak yüzde 75'i hedeflemede daha doğal ne var? Birileri yüzde 23 oy alarak yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyor. Kimse yüzde 23'den yüzde 50'ye nasıl gidiyorsun diye sormuyor. Yüzde 53 oy alan ittifakın yüzde 75 oy alma hedefine hayalperestlik olarak bakıyor."

'Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken, Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz'

Avrupa'daki ekonomik sıkıntılardan bahseden Özkan, "Avrupa'da bir vatandaşın yaşayacağı ortalama evin aylık kirası 1500-1700 euro olabiliyor. Değişik ihtiyaçları da değerlendirdiğimiz zaman, Avrupa'da ay sonuna artı bakiye ile kalabilmesi, tasarruf edebilmesi mümkün değil" dedi.

'Türkiye'de tasarruf mümkün mü?' sorusuna Özkan'dan yanıt/b>

Özkan ise'Bakınız şimdi bizi troller bekliyorlar, hemen üzerimize gelecekler. Türkiye'de de asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız ancak Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz' cevabını verdi.

'HDP o masada yoksa, o masa eksiktir'

HDP ve 6'lı masa arasındaki ilişkiden bahseden Özkan, "Parlamenter Sisteme geri dönme fikrini Selahattin Demirtaş'tan daha fazla savunan olmadı, neden masada yok? Selahattin Demirtaş'ı değil, eş başkanını getirsinler masaya. Neden yok? Demirtaş'ın partisinin temsil ettiği başkanlık sistemine hayır, başkan yaptırmayacağız diyen parti HDP'dir. HDP o masada yoksa, o zaman o masa eksiktir. Eğer HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamak için almıyorlarsa bu da ahlaksızlıktır.

HDP masada olmalı. Milletimiz bunu kabul ediyor. Masada varlar, hatta masanın ayağı olmuşlar. En güçlü yerde onlar. Onları bir araya getiren bu anlayış, HDP'nin anlayışıdır. Sezai Temelli, Ankara ve İstanbul belediye başkanları bu koltuklarda HDP oy verenlerin ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorlar dedi. Cevap geldi mi?" dedi.