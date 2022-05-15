Muğla'da suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı
Muğla'da, tehdit ve cebir uygulayarak turistik işletmeleri ele geçirmeye çalışan 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 20:17
İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye'de bir otel ve bazı eğlence mekanlarının suç örgütleri tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı.
Kamuoyunda Sarallar çetesi, Sauna çetesi ve Siverek grubu olarak bilinin 3 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de çok sayıda adrese baskın yapıldı. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız