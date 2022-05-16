16 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

- Şentop, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, konferansa iştirak eden heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/11.30/Bakü/19.00/20.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gençlik ve Bilişim Festivali"nin açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek, toplantının bazı bölümlerine Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna'nın dışişleri bakanları da iştirak edecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin Geleceğin Destinasyonu Türkiye Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/İstanbul/20.00)

- TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final 2. maçları yapılacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile de Galatasaray Nef ikinci maçlarda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/20.30)