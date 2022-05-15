İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.

İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G'nın, ifadesinde Tan'ı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

Bu arada Ü.G'nin kardeşi S.G'nin de 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.