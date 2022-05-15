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İbrahim Kalın: Başkanlık Sistemi, Türkiye'de yönetim tarihinde yeni sayfa açtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle Türkiye'nin çok büyük siyasi, ekonomik sıkıntı ve krizlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, Başkanlık Sistemi'nin bunu tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 23:30
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İbrahim Kalın: Başkanlık Sistemi, Türkiye'de yönetim tarihinde yeni sayfa açtı

Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle ülkemiz çok büyük siyasi, ekonomik sıkıntı ve krizlerle karşı karşıya kaldı, Başkanlık Sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı"

Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının tamamen simgesel, onursal görev üstlenmesi, halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa, bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı, ister istemez bekleyecektir'

Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST 1. KİTAPFEST programında öğrencilerle bir araya gelen Kalın, modern dünyanın insanı çok yönlü olmaya, kendisini çok farklı alanlarda yetiştirmeye mecbur ettiğini vurguladı.

İnsanın kendisini çok yönlü geliştirmesi durumunda modern dünyanın meseleleriyle uğraşabileceğini, gidişatını anlayabileceğini belirten Kalın, "Bugün artık her şeyin akışkan hale geldiği, dijitalize edildiği, algoritmalar üzerinden kurgulandığı, anlaşıldığı, yönetildiği bir çağda yaşıyoruz. Artık yapay zekanın hayatımızın her alanına nüfus ettiği, metaverse ve benzeri yapılar üzerinden sanal ve güçlendirilmiş gerçekliğin, hibrit ve melez gerçekliğin kendi gerçekliğimizi şekillendirmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşı bizim cevabımız ne olacak? Varlığımıza ilişkin temel soruları sormaya devam edebilecek miyiz, yoksa o soruları da makineler, yapay zeka sorup cevapları onlar mı vermeye başlayacak? O zaman insanın özne olma vasfı, özgürlüğümüz ne olacak? Farklı disiplinler, bakış açılarıyla bu soruları yeniden ve her gün sormak zorundayız." diye konuştu.

Kalın, 2-2,5 yıl boyunca, görülmeyen bir virüsün bütün dünyayı nasıl dize getirdiğini, aradaki hiyerarşileri nasıl ortadan kaldırdığını hep birlikte gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan ne kadar ders çıkarttık ayrı konu. Çıkartmamız gereken çok önemli dersler var çünkü sadece bir virüs meselesi değil, onun çok daha ötesinde ama bu tür büyük dönüşümler artık önümüzdeki on yıllarda çok daha belirleyici, hızlı, akışkan hale gelecek. Buna ne kadar hazırız? Kendimizi bu dünyaya hazırlayabilmek için de çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden aldığımız bilgilerle entelektüel, akli ama onun kadar kalbi, duygusal yeteneklerimizi geliştirerek, bu ikisi arasındaki bağı ve irtibatı doğru kurarak kendimizi bugüne ve yarına hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda üniversite eğitimi çok kıymetli bir dönemdir. Üniversite yıllarınızın kıymetini bilin. Dolu dolu geçirirseniz, kendinizi iyi yetiştirirseniz, yarın kendinizi hayata, hayatın başka yönlerine ve başka gerçeklerine çok daha iyi hazırlama imkanınız olur."

'Başkanlık Sistemi, Türkiye'de yönetim tarihinde yeni sayfa açtı'

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kalın, "Başkanlık Sistemi'nin, işlerin hızlı yürümesinden ziyade ülkemize ne gibi katkıları oldu?" sorusuna, bu sistemin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesinin koalisyon dönemini sona erdirmesi şeklinde cevap verdi.

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