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İsveç'ten flaş Türkiye kararı: NATO üyeliği için kritik hamle...

NATO'ya üyelik görüşmeleri yürüten İsveç hükümeti, Ankara'ya diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceklerini duyurdu. İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi. Öte yandan Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapacağını resmen duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 02:09
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İsveç'ten flaş Türkiye kararı: NATO üyeliği için kritik hamle...

NATO'ya üyelik görüşmeleri yürüten İsveç hükümeti, Ankara'ya diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceklerini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "NATO'ya başvuruyu değerlendirmek üzere bir heyet yakında Ankara'ya gidecek" açıklamasında bulundu.

İSVEÇ'TE İKTİDAR PARTİSİNDEN NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirerek, İsveç'e nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olduklarını aktardı.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya muhtemel üyeliklerinin ele alınmasının ardından İsveç'teki iktidar Sosyal Demokrat Parti, NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi. Sosyal Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Parti kurulu 15 Mayıs 2022'deki toplantısında, partinin İsveç'in NATO üyeliğine başvurması için çalışmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.

NATO'ya katılması birkaç ay önce uzak bir ihtimal olarak görülen İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Finlandiya'yla birlikte güvenlik ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye karar verdi.

Finlandiya NATO'ya üyelik için başvuru yapmaya karar verdiğini duyururken, İsveç'in de birkaç gün içinde NATO üyeliği için resmi bir başvuru başlatması bekleniyor.

FİNLANDİYA NATO'YA BAŞVURUYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle on yıllardır tarafsızlığıyla bilinen Finlandiya'da taşlar yerinden oynadı, Helsinki yönetimi NATO'ya üyelik başvurusu yapıyor.

Başbakan Sanna Marin'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto, günlerdir beklenen duyuruyu ilan etti ve ülkesinin NATO'ya katılmak için başvuracağını söyledi.

Fin lider Niinisto, "Bu tarihi bir gün. Yeni bir dönem başlıyor" cümlesiyle başvuruyu açıkladı.

Başbakan Marin ise, parlamentonun birkaç gün içinde başvuruyu onaylamasını beklediğini söyledi.

İsveç'ten de kısa sürede benzer bir açıklama bekleniyor.

ERDOĞAN'LA BULUŞMA MESAJI

Fin lider Niinisto'nun duyurusu, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen ve İskandinav ülkelerinin üyelik başvurularını ele alan NATO dışişleri bakanları toplantısıyla aynı gün gerçekleşti.

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Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto ayrıca, İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı için endişeleri bulunan Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın ittifakta yer almasına olumlu bakmadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı, " İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Hatta parlamentolarında yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

NATO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini engelleme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Stoltenberg, Ankara'nın endişelerini gidermek için uzlaşılacağından emin olduğunu dile getirip Türkiye'nin ittifakın önemli bir üyesi olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Rusya ve Finlandiya arasında, 1340 kilometrelik bir kara sınırı bulunuyor.

Moskova, Finlandiya ve komşusu İsveç'in ittifaka katılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Rus lider Vladimir Putin, Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasının bir 'hata' olacağını söyledi. Kremlin'den gelen daha önceki açıklamalarda ise, Helsinki yönetiminin pişmanlık yaşayacağı tehdidi savrulmuştu.

Finlandiya ve İsveç'in resmi başvurularını sunmasıyla birlikte NATO liderleri arasında bir oylama yapılacak.

29-30 Haziran günlerinde düzenlenecek NATO liderler zirvesinde oy birliği sağlanırsa, ittifak ve iki ülke arasında müzakere süreci başlayacak. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından katılım kararının 30 müttefik ülkenin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın kapılarının iki ülkeye de açık olduğunu, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağı beklentisini birçok kez ifade etti. Başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi önde gelen NATO ülkeleri İskandinav ülkelerinin ittifaka katılımını destekliyorlar.

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