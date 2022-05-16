6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı

HSK'ya 27 sözleşmeli personel alınacak

Hakimler ve Savcılar Kuruluna 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak, posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, 30 Mayıs-3 Haziran'da "www.hsk.gov.tr" adresinde yer alan "2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurarak gerekli belgelerle başvuruda bulunacak.

2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucu ile öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak.

Adaylar, başvuruya ilişkin detaylara kurumun internet sayfasından ulaşabilecek.

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